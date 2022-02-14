Кемерово, 14 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области число новых выявленных случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 14 февраля, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«При этом снизилась доля подтверждённых заболевших COVID-19 среди детей: если две недели назад их было 20−30%, сейчас — около 10% от общего количества заболевших», — уточнил Цигельник.

По официальным данным, на выходных количество госпитализированных (272 человека) почти сравнялось с числом выписанных (270 человек). В настоящее время на территории региона развёрнуто 3254 койки, занято — 2654. Отмечается стабилизация ситуации по числу вызовов скорой помощи.