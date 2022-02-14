Красноярск, 14 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Красноярске детские инфекционные поликлиники перешли на обычный режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в региональном оперативном штабе.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

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Уточняется, что ранее ряд медучреждений был перепрофилирован в формат инфекционных. С 14 февраля все три филиала городской детской поликлиники №8 возвращаются к обычному режиму работы.

В оперштабе уточнили, что в регионе продолжает работу контакт-центр 122, работают колл-центры при поликлиниках и больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 февраля в Красноярском крае выявлено 252 286 носителей коронавируса.