Киев, 14 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Владимиру Зеленскому недолго осталось быть президентом Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своём телеграм-канале.

(сс) Visem Илья Кива

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Парламентарий раскритиковал украинского лидера, подчеркнув, что «жадностью и гордыней» тот почти довёл страну до «гибели и краха». Правление Зеленского он назвал «преступным диктаторским режимом», угрожающим народу Украины.

«Всем рот не закроешь, не долго тебе осталось», — подчеркнул Кива, напомнив о закрытии на Украине оппозиционных СМИ и поддержке властями националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кива заявил, что власти Украины готовятся к «физическому истреблению» русского населения.

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