Астана, 14 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Казахстане из-за майнеров криптовалюты значительно выросло потребление электроэнергии, что приводит к её нехватке во время пиковых нагрузок на сеть. Об этом 14 февраля сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Он отметил, что до 2021 года, пока в стране не был популярен майнинг, потребление электроэнергии в год росло в среднем на 2%. В прошлом году этот показатель составил 6,1%, а на юге республики — 12%.

«Энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановками оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким увеличением присоединенной мощности», — сказал Акчулаков.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для майнеров необходимо повысить налог на электричество.