Москва, 14 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Российская инфляция в основном импортируется из-за границы, и поэтому повышение ключевой ставки не сильно влияет на рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Главное не то, что Банк России поднял ставку, а то, что он оставил себе пространство для еще двух-трех повышений, — констатировал экономист. — Но как при ключевой ставке, например, в 11% бизнес будет рефинансироваться? И это при том, что пока инфляция только ускоряется. Ни в коем случае не хочу сказать, что ставку поднимали зря, но возможно, не стоит делать это настолько агрессивно? Не получим ли мы в итоге цепочки банкротств? Инфляция сегодня в основном импортируется из-за границы. Это может объяснять, почему повышение ставки пока особо не влияет на рост цен. Инфляцию мы пока не победили, а вот восстановительный рост экономики такими темпами уже скоро, наверное, победим. И это будет грустно».

Коган обратил внимание на то, что Банк России считает, будто курс валюты на инфляцию влияет крайне незначительно.

«Но есть ощущение, что если все-таки дать рублю укрепиться, например до 70, это может благотворно сказаться на снижении инфляции. Поэтому стоит временно уйти от покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Это тоже неплохой инструмент борьбы с разгоном инфляции — не так быстро будут расти цены на импорт, замедлится инфляция продовольственных и непродовольственных товаров», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил о том, что международных резервов Банка России было бы достаточно для того, чтобы снизить инфляцию в РФ «уже сегодня».