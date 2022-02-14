Благовещенск, 14 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Амурской области всё меньше пациентов с коронавирусной пневмонией. В форме ОРВИ вирус переносят 99% амурчан, с пневмонией — 1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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За сутки обнаружены 1304 новых пациента с COVID-19 (днём ранее — 1439), 1 013 из них не привиты. Количество коронавирусных больных выросло на 1,9%. Количество погибших от этой инфекции за всё время пандемии достигло 703 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области осложнилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. Норматив по количеству заболевших гриппом и ОРВИ жителей региона превышен на 73,3% или в 1,7 раза.