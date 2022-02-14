Севастополь, 14 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Севастополе госпитализированы ещё 44 пациента с COVID-19, данные за сутки опубликовала пресс-служба правительства города 14 февраля. Накануне, 13 февраля, сообщалось о 51 ковид-пациенте, попавшем в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки также были выписаны 33 человека. В коронавирусных стационарах города остаются на лечении 776 пациентов. Всего в городе развернули 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В общей сложности за последние сутки в Севастополе подтверждено заражение коронавирусом 618 человек. Накануне, 13 февраля, сообщалось о 925 новых пациентах. Скончались пять человек.

С начала пандемии на территории Севастополя подтверждено 65 456 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 592 человека, скончались 2030 пациентов.