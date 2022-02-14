Горно-Алтайск, 14 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Алтай проверяет обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, проверка начата по заданию Генеральной прокуратуры РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Сотрудники надзорного органа предстоит проверить стоимость обследования в лабораториях частных медицинских организаций и центров, а также цены на тест-системы в аптеках.

«По итогам проверки будет дана оценка деятельности указанных организаций, при выявлении нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты местного отделения Народного фронта выявили случаи завышения стоимости ПЦР-тестирования более чем в два раза в частных поликлиниках республики. В разных организациях стоимость забора биоматериала составила 1,5−2 тыс. рублей вместо 800 по полису ОМС.

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