Элиста, 14 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Ещё 351 житель Калмыкии получил положительный результат теста на коронавируса, после COVID-19 за последние сутки выздоровели 310 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 14 февраля.

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В настоящее время госпитализированы в инфекционные больницы 454 ковид-пациента, из низ 18 человек находятся в тяжёлом состоянии. Девять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 43 878 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 992 пациента. Не смог победить коронавирус 801 человек.