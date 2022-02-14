Москва, 14 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 14 февраля, подвержен слабости из-за нескольких причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Прежде всего, рынок пугают появившиеся сообщения о конкретных датах начала военных действий России и Украины и призывы более 30 стран к своим гражданам срочно покинуть Украину.

Кроме того, на сегодня созвано внеплановое закрытое заседание ФРС, после сообщения на прошлой неделе о рекордной инфляции в США в 7,5%. В таких условиях и фондовые индексы начали понедельник со снижения на 1−2%.

Такие драйверы негативны для рубля. И доллар к нему в начале торгов подскочил выше 78 руб., на месячные максимумы.

Однако почти сразу же как будто «температуру сбили», возможно, целенаправленными срочными мерами для преодоления паники, и доллар отошёл ниже 77 руб.

Ограничению падения рубля способствуют и нефтяные цены. Котировки Brent в понедельник поднимались выше $96 за баррель.

День может оказаться напряжённым при данных условиях. Вероятный диапазон движения курса составляет от 76 до 78 рублей в зависимости от конкретных обстоятельств», — считает эксперт.

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