София, 14 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В результате полицейской спецоперации в районе населенного пункта Езеро Сливенской области (Юго-Восток Болгарии) задержана группа мигрантов, которая предположительно незаконно пересекла турецко-болгарскую границу. Об этом 14 февраля сообщает БТВ.

REGNUM Мигранты

По предварительным данным, соответствующие обвинения предъявлены сразу 50 молодым людям в возрасте от 16 до 23-х лет. У задержанных лиц при себе не было документов, однако в ходе предварительной беседы с правоохранителями они заявили, что являются выходцами из нескольких арабских государств.

Нелегалы доставлены в пункт временного пребывания беженцев в Сливене.

Ведется следствие.