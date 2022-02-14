Киев, , 10:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.

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«Депутатам ВР (Верховной рады) закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович в Facebook.

При этом Рабинович он усомнился в законности и конституционности такого запрета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев в ближайшие дни мог бы запустить деэскалацию ситуации вокруг страны.

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