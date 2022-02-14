Киев, 14 февраля 2022, 10:23 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны.
При этом Рабинович он усомнился в законности и конституционности такого запрета.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что визит президента США Джо Байдена в Киев в ближайшие дни мог бы запустить деэскалацию ситуации вокруг страны.
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