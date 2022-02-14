Нагорный Карабах, 14 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Баку и Ереван должны подписать мирный договор. Об этом заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев во время проверки хода реставрационных работ в мечети в Агдаме.

President.az Ильхам Алиев

Глава республики заявил, что при заключении мирного договора Азербайджан и Армения должны взаимно признать территориальную целостность. По его мнению, этому должно способствовать усиление азербайджанской армии.

«Уверен, проводимая работа, в том числе, в вопросе армейского строительства, усилит Азербайджан. И страна сможет дать ответ реваншистским силам, поднимающим сегодня голову в Армении», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Азербайджан победил в Нагорном Карабахе. При участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены российские миротворцы.