Афины , 14 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Греции Катерина Сакелларопулу поздравила Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием на пост президента Германии и пожелала ему всяческих успехов на новом посту в сообщении, опубликованном в Twitter 13 февраля.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера с его переизбранием на пост президента Федеративной Республики Германия. Я желаю ему всяческих успехов в его задачах», — сказал президент Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Штайнмайер возложил на Россию ответственность за эскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил 13 февраля, выступая после переизбрания на второй срок.