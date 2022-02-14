Челябинск, 14 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4679 человек. Об этом 14 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии выздоровел уже 175 971. А выявили в регионе 232 342 случая заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 48 363 человека. А от COVID-19 скончались ещё 16 граждан.