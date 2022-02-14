Улан-Удэ, 14 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии госпитализировали 141 пациента с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к 14 февраля в ковидных стационарах республики лечатся 1997 человек.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

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145 тяжёлых больных находятся в реанимации, 58 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла 82,5% — из 2422 коек свободы 425. Амбулаторное лечение проходят ещё 16 839 носителей коронавируса.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией — 2720 (+10) человек (в возрасте до 65 лет — 1 человек, старше 65 лет — 9 человек)», — добавили в оперштабе.

Добавим, что к настоящему времени в республики привито от COVID-19 почти 491 тыс. человек или 68,2% взрослого населения. Повторную вакцинацию завершили 112 тыс. жителей.