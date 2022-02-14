14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова американского телеведущего о том, что президент США демонстрирует «безрассудное позёрство» и отсутствие логики в действиях, втягивая Америку в военный конфликт с Россией из-за Украины.

Елизавета Коробова, , 14:54 — REGNUM Заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что администрация Джозефа Байдена демонстрирует «безрассудное позёрство» и отсутствие логики в действиях, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Россией из-за Украины, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 14 февраля в социальной сети Facebook.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Чем больше читаешь заявлений Байдена и его администрации относительно Украины и международной напряженности, вторящего им хора европейских злонамеренных политиков, тем больше начинаешь улавливать некоторую схожесть своей комичностью и нелепостью подобных заявлений с теми, что приводятся в рассказе А. П. Чехова «Жалобная книга», — пишет Владимир К.

Многие пользователи оказались совершенно согласны с мнением американского журналиста.

«Я как простой гражданин и не журналис, считаю, что президент США демонстрирует ни только «безрассудное позёрство», но и простое народное свинство», — написал Tom K.

Некоторые комментаторы рады услышать со стороны Америки разумное мнение относительно ситуации на Украине.

«Нашелся хоть один благоразумный человек в этом безумном мире под названием США», — считает Мария Х.

Часть людей полагает, что Байден на Украине приводит в действие сценарий, который был отработан во время бегства американских военных из Афганистана.

«Срочная эвакуация американских инструкторов, уничтожение бумаг и аппаратуры в американском посольстве. Не похоже это на попытку остановить войну. Похоже больше на бегство, как это уже было в Афганистане. США заметают свои следы «демократические» на Украине, значит, готовится что-то грандиозное», — подозревает Альберт С.

Ряд пользователей указывает на то, что кто-то должен остановить безумную политику американского президента, иначе глобальной катастрофы не миновать.

«Серьёзно? Об этом ещё говорить надо? Пора думать, что делать с этим, а не рассуждать — логично это или нет. Стоять под дождём и рассуждать — идёт он или нет вместо того, чтобы спрятаться или зонт открыть. Это хотя бы романтично. Тут совсем странно обсуждать такие вещи. Это касается всей системы, не только Джо, а всех», — отмечает Andrey C.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден President.gov.ua

«Когда Америке покажут силу, военного конфликта не будет. Уступки в ответ на шантаж и ультиматумы ещё никогда до мира не приводили», — указывает Микола Н.

Отдельные комментаторы уверены, что столкновение между Россией и США будет стоит очень дорого не только для наших государств, но и для всей планеты в целом.

«Мир находится на грани чудовищной войны, а старый Джо, который уже прожил жизнь, хочет лишить человечество мирного неба! Какие последствия ждут человечество после это заварухи?! А, Джо?! Джо хочет войти в историю?! А кто её будет читать?! А прославлять, а?! А Америка станет богаче или сильнее?! Вот в чем вопрос! Из-за амбиции одного политика пострадают все! Одумайтесь! И так погано после этой пандемии, люди стали в разы беднее и в разы болеющими! Остановитесь!» — призывает Vitali V.

Напомним, 13 февраля ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в эфире о том, что администрация Джозефа Байдена демонстрирует «безрассудное позёрство» и отсутствие логики в действиях, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Россией из-за Украины.