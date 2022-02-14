Киев, 14 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Визит президента США Джо Байдена в Киев в ближайшие дни мог бы запустить деэскалацию ситуации вокруг Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом офис украинского лидера проинформировал по итогам телефонного разговора глав Украины и США.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

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Зеленский заверил Байдена, что украинской столице и другим крупным городам ничего не угрожает, они находятся «под надёжной защитой». При этом официальный Киев учитывает все текущие риски и готов к любому развитию ситуации.

«Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — подчеркнул Зеленский, обращаясь к Байдену.

Украинский лидер добавил, что в Киеве ощущают «действенную» поддержку со стороны Вашингтона и других партнёров, а также рассчитывают, что она поможет предотвратить распространение панических настроений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Зеленский и Байден обсудили возможность введения ограничительных мер против России на случай «агрессии». В Москве, напомним, любые агрессивные намерения против Украины категорически отвергают.

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