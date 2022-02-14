Тбилиси, , 09:28 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» создаст женскую политическую организацию при партии. Об этом заявил в ходе брифинга председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что создание женской организации правящей партии будет способствовать активизации роли женщин не только в партийно-политической жизни, но и создаст новые возможности для защиты прав и интересов женщин в обществе», — сказал Кобахидзе.

Он заявил, что таким образом планируется вовлечь женщин в политическую деятельность. Это также должно способствовать росту карьеры женщин в партии и на государственных должностях.

Стоит отметить, что в Грузии за последние месяцы из трёх женщин, возглавляющих министерства, две ушли в отставку. Екатерина Тикарадзе покинула пост главы минздрава, а Натия Турнава — пост главы минэкономики. Из женщин на посту министра осталась только Тея Цулукиани, которая возглавляет минкульт.