Пекин, 14 февраля 2022, 09:13 — REGNUM В Пекинском медиацентре зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине состоялась церемония запуска серии микро-видео на тему «Главы иностранных государств на Великой китайской стене», сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.
В видеороликах были отобраны 15 иностранных лидеров, рассказывающих свои истории о Великой китайской стене с историческими изображениями и видеороликами.
Эти микро-видеоролики не только напоминают историю, но и способствуют укреплению дружбы, сотрудничества и единства между странами, сказал посол Пакистана в Китае Моин уль Хак, в своем видеообращении.