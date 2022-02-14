Пекин, , 09:13 — REGNUM В Пекинском медиацентре зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине состоялась церемония запуска серии микро-видео на тему «Главы иностранных государств на Великой китайской стене», сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

Великая Китайская стена gmshtwjl

В видеороликах были отобраны 15 иностранных лидеров, рассказывающих свои истории о Великой китайской стене с историческими изображениями и видеороликами.

«Великая стена символизирует стремление китайского народа отказаться от войн и устремиться к миру. Мы надеемся, что больше людей поймут и полюбят Пекин, «двойной олимпийский город», благодаря видео», — сказал директор Информационного бюро муниципального правительства Пекина и Олимпиады 2022 года Сюй Хэцзянь.

Эти микро-видеоролики не только напоминают историю, но и способствуют укреплению дружбы, сотрудничества и единства между странами, сказал посол Пакистана в Китае Моин уль Хак, в своем видеообращении.