Барнаул, 14 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 14 февраля 2022 года вакцинированы 1 318 475 человек (всего +658 за сутки), в том числе 1664 ребенка возрастом 12−17 лет (0 за сутки). Из общего числа привитых 68 219 жителей региона получили первую прививку (на 174 меньше, чем сутками ранее).

Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составило 1 167 011 (+721 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 83 245 ревакцинированных (+111 за последние сутки). Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек.

К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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