Пекин, , 09:06 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил 13 февраля Франка-Вальтера Штайнмайера с переизбранием на пост президента Федеративной Республики Германия, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

В поздравительном послании Си Цзиньпин отметил, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Германией.

Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию китайско-германских отношений и готов сотрудничать со Штайнмайером, чтобы обогатить китайско-германское всестороннее стратегическое партнерство и вывести двусторонние отношения на новый уровень.