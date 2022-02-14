Сеул, , 09:01 — REGNUM Власти Республики Корея внимательно следят за деятельностью Северной Кореи в ядерной сфере. Об этом 14 февраля в ходе брифинга заявил представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу.

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Он уточнил, что мониторинг ведётся совместно с Соединёнными Штатами.

«Что касается северокорейской деятельности в ракетно-ядерной сфере, мы внимательно отслеживаем её в тесной координации с Соединёнными Штатами», — цитирует ТАСС Чжон Чжу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на январь Южная Корея не обнаружила свидетельств восстановления подземных тоннелей на ядерном полигоне КНДР Пхунгери, который находится в северокорейской провинции Хамгён-Пукто. Источник во властных структурах Республики Корея заявил, что были выявлены признаки деятельности по техническому обслуживанию на территории части объектов, но свидетельств восстановления тоннелей не обнаружено.

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В ноябре 2021 года американский портал 38 North со ссылкой на анализ спутниковых снимков сообщил, что КНДР, вероятно, продолжает производство плутония на ядерном комплексе в Йонбёне. Данные выводы согласуются с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором содержится информация о том, что ядерный реактор продолжал работать с августа прошлого года. Глава МАГАТЭ также сообщил о признаках работы предприятий по обогащению урана и добыче полезных ископаемых.

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