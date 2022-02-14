Киев, 14 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Военные учения со стрельбами из вооружения БМП провели на подконтрольной Киеву территории Донецкой области украинские силовики. Об этом 14 февраля сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе (так в Киеве называют военные действия в указанном регионе — ред.) на своей странице в соцсети Facebook.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«В Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение недели основными боевыми подразделениями названной части была в рамках плановых занятий по огневой подготовке проведена отработка нормативов по штатному вооружению бронетехники с задачей по уничтожению БМП, артиллерии, группы пехоты и пулеметного обслуживания противника.

«Важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские предприниматели и олигархи покидают страну чартерными рейсами.