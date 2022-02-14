Ульяновск, 14 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области приобрели лекарственные препараты для лечения пациентов с коронавирусом на сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По сведениям ведомства, на аптечный склад государственной аптеки в Ульяновской области поставлено около 10 тыс. препаратов. Они закуплены на средства, дополнительно выделенные из федерального бюджета — регион получил 31 млн рублей. Лекарства вскоре поступят в поликлиники Ульяновской области.

Лекарственные препараты бесплатно получат пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно (то есть на дому). В их числе — противовирусные и кроворазжижающие препараты, а также для проведения ингаляций.

Напомним, что в Ульяновской области расширены возможности центра телемедицины (единый номер «122) для оказания консультативной помощи пациентам с ковидом и подозрением на него. Здесь проводится опрос о состоянии здоровья с занесением в электронную медкарту, при необходимости оформляют вызов врача или скорую помощь, а также соединяют с врачом. Число канало расширено с 30-ти до 200.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 февраля в Ульяновской области прошли вакцинацию от COVID-19 почти 677 тыс. человек, из них сделали укол двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) свыше 649 тыс. человек. Коллективный иммунитет составляет 67,7%.