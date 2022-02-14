Душанбе, 14 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Учения с участием боевых вертолетов и системы противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия С-300ПС начались на военной базе РФ в Таджикистане. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)

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«Летно-тактическое учение с экипажами транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5−1 и ударных Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы стартовало в горах Таджикистана», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Уточняется, что экипажи армейской авиации проведут на полигоне «Самбули» ракетные удары по наземным целям условного противника, предназначенные для поддержки мотострелковых подразделений.

Также указывается, что в ходе маневров экипажи боевых вертолетов проведут отработку приземления на неподготовленные площадки, а также осуществят задачи по воздушной разведке и проведут аспекты эвакуации и транспортировки условных пострадавших, оказание им медицинской помощи, а также выполнят полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности и проведут курс выживания в горной местности.

«На фоне единого замысла одновременно с авиацией будет проведено тактическое учение с зенитным ракетным комплексом С-300ПС, находящимся на опытно-боевом дежурстве. Расчеты выполнят захват, сопровождение целей, а также отразят удар средств воздушного нападения условного противника, в роли которого выступят экипажи авиационной группы (201-й базы ВС России — ред.)», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в ходе учений уничтожил артиллерийской стрельбой надводные цели, которые имитировали условного противника.