Горно-Алтайск, 14 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 38 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 24 585 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике за весь период пандемии достигло 29 338. За сутки выявлено 140 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 40 местных жителей.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 627, в том числе 579 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 455, за весь период — 399 866», — отметили в оперштабе.