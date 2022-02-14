Киев, 14 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Украинские предприниматели и олигархи покидают страну чартерными рейсами. Так, только 13 февраля с территории Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов. Об этом сообщает «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Читайте также: Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев

Так, по данным издания, в прошедшее воскресенье Украину покинули самолёты Рината Ахметова (первое место в украинском Forbes), Бориса Колесникова (55-е место). При этом отмечается, что на самом деле Ахметов покинул Украину в конце января и отправился в Цюрих. А Колесников утверждает, что находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. По его словам, самолёт вылетел в Прагу на техобслуживание.

«Частный борт на 50 человек также заказал депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» миллионер Игорь Абрамович», — утверждают источники издания.

По словам собеседника, политик якобы должен вывезти из Киева в Вену родственников его однопартийцев и бизнес-партнёров.

Ранее по теме: 35 стран рекомендовали гражданам покинуть Украину

Кроме того, в конце января Украину покинул Виктор Пинчук (второе место в Forbes), на прошлой неделе Вадим Новинский (восьмое место), Александр Ярославский (девятое место), Вадим Столар (64-е), Василий Хмельницкий (29-е), Андрей Ставницер (49-е), Вадим Нестеренко (96-е).

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала своего посольства из Киева из-за «угрозы военных действий». В выходные дни как минимум 35 государств рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, в их числе Великобритания, Германия, Италия, Испания, Израиль, Канада, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Бельгия, Япония, Литва, Эстония.