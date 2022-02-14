Москва, 14 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в ходе учений уничтожил артиллерийской стрельбой надводные цели, которые имитировали условного противника. Об этом 14 февраля сообщает отдел информационного обеспечения ТОФ.

Mil.ru Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к выполнению практических упражнений с выполнением артиллерийских стрельб по надводным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время маневров отряд кораблей ТОФ разделился на тактические группы, которые отработали артиллерийскую стрельбу по группе надводных целей.

Уточняется, что в составе первой группы корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнили совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, которые имитировали отряд кораблей условного противника.

Кроме того, отмечается, что фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и корвет «Гремящий» в составе второй группы провели отработку артиллерийской стрельбы по морским целям, которые имитировали десантный отряд противника.

Помимо того, добавляется, что в ходе следующих маневров экипажи кораблей ТОФ должны будут провести артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням и уничтожить макеты плавающих мин в районе с условной минной опасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля более 30 кораблей Черноморского флота — сторожевые корабли, десантные корабли, фрегаты, малые ракетные корабли, ракетные катера, корабли противоминной обороны — вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений в рамках масштабных маневров ВМФ РФ.