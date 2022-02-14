Чита, 14 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. За последнюю неделю (7−13 февраля 2022 года) в Забайкальском крае было зарегистрировано более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом. По оценке руководителя территориального управления Роспотребнадзора по краю Светланы Лапы, судя по всем характеристикам, это была пиковая неделя заболеваемости. Подробности с оперативного совещания 13 февраля сообщает пресс-служба краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель заболеваемости к середине февраля 2022 года превысил российский, превышение началось с 10 февраля и к 13 феврал он составил 25,9%, — сообщила Светлана Лапа.

По её словам, темпы прироста заболеваемости всё же начали снижаться, однако уровень заболеваемости всё ещё остаётся очень высоким.

Существенно замедлились темпы заболеваемости в двух возрастных группах: 18−29 лет, где рост заболеваемости произошёл на 67% и 30−49 лет, где рост был на 68,4%. При этом кратный рост заболеваемости дали возрастные группы 50−64 и 65 лет и старше. В детской группе среди детей 3−6 лет рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил на 52%, 7−14 лет — на 45%, 15−17 лет — на 9,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Из общего количества пациентов моногоспиталей 144 находятся в тяжёлом состоянии (+20 за сутки), 5 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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