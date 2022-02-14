Улан-Удэ, 14 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 598 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 86 476 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 109 752, 46% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 1293 новых носителя коронавируса.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1143 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.