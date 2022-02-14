Sony и Guerrilla Games назвали число проданных копий Horizon Zero Dawn
Сан-Матео, США, 14 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Компания Sony и студия Guerrilla Games объявили, что с момента релиза игры Horizon Zero Dawn, в мире было продано более 20 млн её копий. Об этом 14 февраля сообщил портал Comicbook.
Разработчики отметили, что этой отметки проект достиг 28 ноября 2021 года. Они добавили, что речь идёт о всех копиях игры, выпущенных как на PlayStation 4, так и на ПК. В Guerrilla Games также сообщили, что суммарно геймеры провели в Horizon Zero Dawn более 1 млрд часов.
Редакция Comicbook обратила внимание, что 20 млн — это те копии игры, которые были именно проданы,
Напомним, релиз Horizon Zero Dawn состоялся 28 февраля 2017 года. Версию игры для платформы ПК Sony выпустила 7 августа 2020-го. До начала работы над этим проектом Guerrilla Games работала над играми серии Killzone.