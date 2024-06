Сан-Матео, США, 14 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Компания Sony и студия Guerrilla Games объявили, что с момента релиза игры Horizon Zero Dawn, в мире было продано более 20 млн её копий. Об этом 14 февраля сообщил портал Comicbook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элой из игры Horizon: Zero Dawn

Разработчики отметили, что этой отметки проект достиг 28 ноября 2021 года. Они добавили, что речь идёт о всех копиях игры, выпущенных как на PlayStation 4, так и на ПК. В Guerrilla Games также сообщили, что суммарно геймеры провели в Horizon Zero Dawn более 1 млрд часов.

Редакция Comicbook обратила внимание, что 20 млн — это те копии игры, которые были именно проданы, т. е. в эту цифру не включены те геймеры, которые получили Horizon Zero Dawn в рамках акции Play at Home, которую Sony провела в 2021 году. Таким образом, число людей, которые вообще играли в Horizon Zero Dawn «может приближаться к 25 миллионам».

Напомним, релиз Horizon Zero Dawn состоялся 28 февраля 2017 года. Версию игры для платформы ПК Sony выпустила 7 августа 2020-го. До начала работы над этим проектом Guerrilla Games работала над играми серии Killzone.