Ульяновск, 14 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, 13 февраля в регионе лабораторно подтверждено 1710 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 105 меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 12 февраля.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 819 356 лабораторных исследований на коронавирус. По итогам тестирований выявлено 144 697 носителей инфекции.

Напомним, что с учётом резкого роста заболеваемости COVID-19 в регионе расширен телемедицинский центр: увеличен штат врачей, которые консультируют пациентов, в больницах создано 16 дистанционных консультативных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным оперативного штаба РФ (на 11 февраля), в Ульяновской области вакцинированы от ковида 676,8 тыс. жителей, в том числе привились двумя компонентами более 649 тыс. человек. Коллективный иммунитет составляет 67,7%.