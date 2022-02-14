Чита, 14 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В медучреждениях Забайкальского края для заболевших коронавирусом развёрнуто 1 602 койки, из них занято — 1065. Об этом в ходе оперативного совещания 14 февраля сообщила вице-премьер правительства региона Инна Щеглова. Её слова цитируетпресс-служба краевого правительства.

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«Заполненность коечного фонда на сегодня составляет 93,9%. На ИВЛ находится шесть человек, в тяжёлой степени — 155», — сообщила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 14 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 120 268 (+1653 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии. Охват первичной вакцинацией в регионе составляет 61,7%. Это выше среднероссийского (60,2%).

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