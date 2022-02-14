Абакан, 14 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции в Хакасии стали ещё девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, скончались пять женщин (64 года, 66 лет, 71 год, 82 года, 83 года) и четверо мужчин (66 лет, 72 года, 73 года, 96 лет).

С начала 2022 года в Хакасии умерли 174 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 945 носителей коронавируса, с начала года — 18 950.