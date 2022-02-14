Чита, 14 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Забайкалье темпы вакцинации от коронавируса, по сравнению с первыми неделями января, увеличились. Об этом в ходе оперативного совещания 14 февраля сообщила вице-премьер правительства региона Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба правительства края.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Также известно, что 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных: более 2,5 тысячи человек получили первый компонент и более 3,5 тысячи прилил на ревакцинацию.

Вакцины в крае достаточно — более 94 тысяч комплектов доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 14 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 650 892 человек (+3768 за трое суток).

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