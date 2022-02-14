Омск, 14 февраля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. По состоянию на 14 февраля в Омской области прививку от COVID-19 сделали 436 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Irkobl.ru Вакцина «Спутник М»

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Подростков прививают от коронавируса вакциной «Спутник М». В настоящее время в регионе в листе ожидания на вакцинацию насчитывается 1478 детей.

Поставки вакцины «Спутник М» в Омскую область продолжаются. На минувшей неделе регион получил ещё 160 доз препарата. Очередная поставка ожидается в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 февраля в Омской области выявлено 171 056 носителей коронавируса.