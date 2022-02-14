Чита, 14 февраля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 120 268 (+1653 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

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Вместе с тем 102 185 пациентов (+469 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2423 человека (+1 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 155 находятся в тяжёлом состоянии (+11 за сутки), 6 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за последние сутки).

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