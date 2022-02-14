14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:37 — REGNUM Видеозапись, которая запечатлела, как колонна автомобилей ОБСЕ покидает территорию Донецка, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Миссия ОБСЕ OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"Госдеп продолжает раскручивать шоу, которое Россия никак не хочет посещать», — отмечает Андрей А.

Многие пользователи с удивлением для себя вспомнили, что практически с самого начала конфликта в Донбассе на этой территории проводила свою работу миссия ОБСЕ, которая, по задумке, должна была бы стать умиротворяющим фактором, но что-то пошло не так.

«Они там что все эти восемь лет делали? Всё это время по кабакам шастали?» — интересуется Сергей Д.

«Ух ты, оказывается, миссия ОБСЕ всё это время была в Донбассе?! А что она там столько времени делала? Не могла выехать, потому что не было собак-поводырей?» — издевается Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что переживать об отъезде представителей ОБСЕ не стоит, потому что они всё равно не играли никакой роли в конфликте между Украиной и республиками Донбасса.

«Толку-то от этих слепоглухонемых? Всё равно они не содействовали мирному процессу в Донбассе», — считает Иван Г.

Карта с зафиксированными нарушениями режима прекращения огня. Донбасс. 11.02.2022 Osce.org

Часть людей уверена, что данный факт является подтверждением готовящейся провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Если бы миссия ОБСЕ чувствовала себя в безопасности, то её участники не совершили бы внезапный отъезд в неизвестном направлении.

«Ну, всё, значит, украинцы точно скоро в атаку пойдут. Если крысы с корабля побежали, значит, считают, что он скоро затонет. А вот зря они так думают», — пишет Андрей П.

«Похоже на то, что ОБСЕ даёт зелёный свет для бандеровцев на развязывание кровопролития! Вот только всем стоит помнить, что на границе стоят российские войска и молча наблюдать за геноцидом они не будут», — предупреждает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация неопределённости, которая усугубляется постоянным нагнетанием истерии со стороны западных стран, приводит к тому, что обе стороны конфликта постепенно изматываются, а нервы оказываются на пределе.

«Война — это, конечно же, самое страшное, но и эта долгая подготовка уже кажется хуже смерти. Задолбала, измотала. Напоминает прыщ, который всё никак не лопнет. Ноет и ноет», — поделилась своим мнением Анастасия Л.

Нашлись и те, кто уверены, дамоклов меч, зависший над конфликтом в Донбассе, рано или поздно совершит то, что от него требует Запад.

«Путин спокойно говорит, что войну не планирует. Но Запад продолжает истерить и нагнетать психогенную волну. Фашистская хунта на Украине — вытянулась в струну, готовая выполнить любой приказ штатовских хозяев. Готовы ли они подорвать себя на мине, которую создают сами себе? Мне видится, они настолько раболепны, что отключены вообще от воли и совести. Инстинкт самосохранения лишил их разума и толкает их в свою же ловушку. Камикадзе по неволе», — написала Светлана Р.

Напомним, 13 февраля RT опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в Донецке, на которой видно, как колонна автомобилей ОБСЕ покидает территорию города.