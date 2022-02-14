Пекин, 14 февраля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Пекин способствует защите нематериального культурного наследия, предоставляя субсидии наследникам и оказывая помощь в создании традиционных ремесленных брендов, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Пекин

Восемнадцать местных нематериальных культурных ценностей были перечислены в качестве репрезентативных национальных объектов в 2021 году, включая традиционные методы производства консервированных фруктов, сказал представитель Пекинского муниципального бюро культуры и туризма Лю Бинь.

Чтобы сделать нематериальное культурное наследие более «осязаемым» для общественности, бюро разработало «Путешествие по Центральной оси Пекина», поощряя такие компании, как Пекинская фабрика эмали, создавать опытные базы в области нематериального культурного наследия, добавил Лю.

Бюро также опубликовало множество туристических маршрутов, посвященных Зимним Олимпийским играм и Великой Китайской стене, предлагая публике сезонный выбор и возможность оценить зимние Олимпийские игры, а также насладиться зимними туристическими турами, отметил представитель.

По словам Лю, в этом году в Пекине пройдут многочисленные мероприятия, в том числе выставки, лекции и фестиваль шоппинга для брендов нематериального культурного наследия Пекина, освященных веками. На сегодняшний день в Пекине насчитывается 92 представительных наследника нематериального культурного наследия национального уровня и 242 представительных наследника муниципального уровня.