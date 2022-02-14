Кемерово, 14 февраля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 февраля, медицинскую помощь получает 26 573 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 25 154 пациента, сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было выявлено 2402 случая заражения коронавирусом. За это же время восемь пациентов скончались, 975 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 120 266 случаев заражения коронавирусом, 91 672 человека выздоровели, 2021 пациент скончался.