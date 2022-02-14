Анадырь, 14 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. На Чукотке уровень коллективного иммунитета за минувшую неделю снизился с 80,2% до 77,8%.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

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"У человека, который переносит болезнь бессимптомно, вероятность формирования полноценного иммунитета очень низкая. Лучше всего, когда население привито и переносит болезнь в лёгкой форме, тогда иммунитет более стойкий. А когда не привиты вовсе или не ревакцинированы и переносят бессимптомно — это не очень хорошо для формирования коллективного иммунитета, для увеличения числа иммунной прослойки в популяции», — пояснил ИА «Чукотка» глава Роспотребнадзор округа Антон Семенихин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка остаётся единственным регионом России, где пока официально не подтверждён штамм коронавируса «Омикрон». При этом число новых зараженных коронавирусом стремительно растёт — за минувшие сутки было выявлено более 100 случаев.