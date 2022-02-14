14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили вероятные причины из-за которых на линии соприкосновения в Донбассе мог произойти мощный взрыв.

Артур Савин, , 07:49 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что 12 февраля в Донбассе на подконтрольной Украине территории произошёл мощный взрыв, который мог являться частью съёмок провокационного видеоролика украинских журналистов, вызвало споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свои предположения 14 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Денис Пушилин Council.gov.ru

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"Вспоминается нетленная классика: «Интересно, что это так бумкнуло?» — пишет Валентина Г.

Многие пользователи оказались солидарны с точкой зрения главы ДНР. Граждане уверены, что украинская сторона активно готовится к совершению провокации в отношении республик, и, вполне вероятно, что против России собираются произвести мощную информационную атаку.

«А что, версия интересная. И волки сыты и овцы целы. Так получится, что Россия «нападёт» только в видеоролике, а на деле ничего не произойдёт. Если это так, то кому достанется Оскар в 2022, будет нам известно заранее», — поделился своим мнением Алексей Н.

Часть людей выразила сомнения относительно того, что кто-то использовал взрыв ради съёмок провокационного ролика.

«Да ну, бред какой-то. Хотели бы что-то снять, сняли бы где угодно, но не у линии соприкосновения. Они же таким образом себя выдали!» — отмечает Валерий О.

«Сказали, что фильм снимали, но я не верю. Украина сейчас начнёт из кожи вон лезть, чтобы вывести Россию на активные действия. Видеороликом тут не отделаешься. Надо что-то более существенное сделать», — считает Юлия А.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские провокаторы умудрились вскрыть свою схему обмана, но тем не менее данный фактор их не интересует, ведь до западного зрителя дойдёт информация лишь с одной противоборствующей стороны.

«Это явно не мы. Если бы что-то взорвалось на территории республики, то местные жители об этом знали бы. Интересно, кто рассчитывает на то, что на эти уловки кто-то вообще купится?» — задаётся вопросом Диана А.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Началось. Потихоньку, осторожно. Взорвать что-нибудь на своей территории и заявить о вторжении. После этого даже ОБСЕ удирает. Свидетелей нет. Грубо, конечно, но пипл западный схавает. Ему не в первой», — указывает Александр П.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине, чтобы вынудить Россию на ответные силовые действия, необходимо сделать что-нибудь более провокационное, нежели видеоролик.

«А чем ещё украинские власти способны отвлечь беднеющий народ? Только лишь войной в Донбассе. Больше ничем. Поэтому надо сводить население с ума, провоцируя и обостряя ситуацию на линии соприкосновения», — пишет Андрей Б.

Нашлись и те, кто уверены, что ВСУ попросту экономят на утилизации боеприпасов, поэтому украинские военные банально взорвали кучу ненужных снарядов, что и вызвало переполох в регионе.

«Существует мнение, что утилизация боеприпасов обходится дороже производства. В качестве помощи США поставляют Украине боеприпасы с истекающим стоком хранения (дарёному коню в зубы не заглядывают). Можно предположить, что неликвидные боеприпасы, таким образом, утилизировали. Удачно или нет — это с какой стороны посмотреть», — предположил Никита Н.

Напомним, 13 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» о том, что 12 февраля в Донбассе на подконтрольной Украине территории произошёл мощный взрыв, который можно было слышать в некоторых районах Донецка. По его предположениям, это могла быть провокация, которая снималась украинскими журналистами.