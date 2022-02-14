Пекин, 14 февраля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Китайский спутник дистанционного зондирования начал делать снимки на своей орбите, сообщили 11 февраля ученые, отвечающие за спутник, передает агентство Синьхуа.

Metocean.co.nz Спутник

Китай запустил ракету «Чанчжэн-4C» со спутником «L-SAR 01A» в космос 26 января. Спутник, оснащенный радаром с синтезированной апертурой L-диапазона (SAR), может отслеживать геологическую среду, оползни и землетрясения.

По данным Научно-исследовательского института аэрокосмической информации при Академии наук Китая (CAS), организации, разработавшей радар и получившей данные наблюдений, радар теперь способен делать качественные снимки из космоса.

SAR — это радиолокационная система с микроволновой визуализацией, которая излучает электромагнитные волны на Землю и принимает эхо-сигналы. Она может делать всепогодные, круглосуточные микроволновые снимки поверхности суши высокой четкости.

LSAR — это спутниковая группа, состоящая из двух спутников. Они рассчитаны на выход на орбиту на высоте 600 км. «L-SAR 01B» будет запущен в конце февраля.