Биробиджан, 14 февраля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Еврейская автономная область — единственный в России регион, который находится в оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус.рф. Остальные субъекты страны 14 февраля окрашены в красный цвет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального портала, за сутки 12 февраля в регионе выявили 113 новых случаев коронавирусной инфекции (днём ранее — 122), госпитализированы три человека (накануне — 17), погиб — один.

Заняты более половины коек в ковидных госпиталях региона.

В оранжевой зоне на сайте стопкоронавирус. рф, находятся регионы, в которых уровень заболеваемости COVID-19 составляет 91−150 случаев на 100 тыс. населения за семь суток, в красной зоне — более 150 случаев на 100 тыс. населения за неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, глава управления Роспотребнадзора Анна Попова 2 февраля на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией отметила снижение темпов распространения COVID-19 в Еврейской автономии и Амурской областях. Только в этих двух регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшалась, в остальных 83 субъектах России — становилась хуже.