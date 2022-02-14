Благовещенск, 14 февраля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Приамурье усугубилась ситуация по распространению коронавирусной инфекции. На карте федерального портала стопкоронавирус. рф окраска региона сменилась на красную, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста новых заболевших COVID-19 в управлении Роспотребнадзора региона оценивают в 2,1%. 12 февраля заразились 1439 человек (днём ранее — 1576), госпитализированы — 74. Только у 2% пациентов развилась пневмония.

Выздоровели за сутки от коронавируса 63 амурчанина, погибли — два.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивность эпидемиологического процесса в Амурской области нарастает. За неделю уровень заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 15−17 лет вырос более, чем в девять раз, в целом среди детей — в 5,7 раза.