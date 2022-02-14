Благовещенск, 14 февраля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В Амурской области введение удалённого оформления листов временной нетрудоспособности не снизило нагрузку на систему здравоохранения. Жители региона по требованию работодателей всё равно вынуждены приходить в поликлиники за бумажным вариантом больничного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выдача листов нетрудоспособности становится причиной образования очередей в медучреждениях, констатировала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

«Лист нетрудоспособности выписывается в электронном виде. Но, к сожалению, многие работодатели требуют от работников подтверждения на бумажном носителе, что способствует формированию очередей в поликлиниках. Поэтому хочу обратить внимание работодателей на данную ситуацию», — отметила руководитель минздрава Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивность эпидемиологического процесса в Амурской области нарастает. Взрослые амурчане стали болеть коронавирусом в 3,7 раза чаще, дети — в 5,7 раза.