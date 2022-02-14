Москва, 14 февраля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Амурскому судостроительному заводу по решению суда предстоит выплатить в пользу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» более 123 млн рублей. Решение арбитража Москвы ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Суд обязал ПАО «Амурский судостроительный завод» выплатить долги за пользование денежными средствами по договорам от декабря 2016 года — 43 028 146 рублей и 53 498 450 рублей, а также неустойку за нарушение сроков оплаты — более 9 млн рублей, долг по возмещению стоимости оказанных третьим лицом услуг по контролю и надзору за проектированием и строительством двух судов — более 6,2 млн рублей, неустойку за нарушение окончания сроков этапа строительства — более 11,503 млн рублей. Помимо этого, взыскана неустойка «за нарушение окончания сроков этапов строительства в размере 23 333 рублей за каждые сутки просрочки, начиная с 09.12.2021 года по день фактического исполнения обязательства». В удовлетворении остальной части требований было отказано.

В основе спора лежали договоры на строительство и поставку грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов с ледовой категорией «Arc5».

Напомним, спор слушался с октября 2021 года. Общая сумма претензий составляла более 260,361 млн рублей. Третьими лицами в нём проходили АО «ВЭБ.ДВ» и АО «Объединенная судостроительная корпорация», в состав которой входит завод-ответчик.