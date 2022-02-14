Улан-Удэ, 14 февраля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Бурятии с 14 февраля возобновили работу в штатном режиме все школы, ссузы и большинство вузов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято на заседании оперштаба.

Правительство Бурятии Школа в Бурятии

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Исключением стал лишь Бурятский государственный университет, студенты которого продолжат учиться в дистанционном формате. Это сделано, как отмечается, по просьбе руководства заведения.

Кроме того, по решению штаба откроются компьютерные клубы при условии загрузки не более 50%. При этом весь персонал и совершеннолетние посетители должны иметь сертификаты о вакцинации или о перенесённом заболевании COVID-19.

«Организации смогут возобновить с 14 февраля личный прием граждан. В органах ЗАГС регистрация актов гражданского состояния будут осуществлять по предварительной записи», — добавили в правительстве.