14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:36 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину 16 февраля 2022 года, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 14 февраля в социальной сети Facebook.

Джо Байден Joebiden.com

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«А время не подскажешь? Хотелось бы по точнее», — пишет Yury Y.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобным незатейливым образом американский президент поведал миру о моменте, когда США приведут в действие кровавую провокацию на линии соприкосновения в Донбассе.

«Т.е. они уже запланировали, когда совершат провокацию и переведут стрелки на Россию?» — интересуется Ольга К.

«Видимо, хотят, чтобы ВСУ ударили по ДНР и ЛНР именно 16 февраля. США что-то замышляют и даже уже заранее об этом объявляют», — написала Лидия Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что о подобных вещах во всеуслышание не объявляют, а значит, у президента США просто разыгралось воображение.

«Как жаль, что люди такого уровня позволяют себе такие идиотские заявления», — отмечает Валентина К.

«Старческая деменция! Уже 16 февраля, а потом 23 февраля, затем 8 марта, после 1 апреля будет Пасха и т.д.», — считает Наталия М.

«Уже все даты перебрал. Никто на Украину не собирается нападать. Нам это не надо, несмотря даже на то, что очень надо вам», — указывает Lidia K.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей полагает, что США неприкрыто ведут войну против России руками всех своих союзников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Байден предупредил всех своих марионеток о моменте, когда произойдёт решающий удар по их общему оппоненту.

«Он не сказочник, он знает что говорит. Удар будет со стороны ВСУ по приказу из США. Естественно будет ответ, но Соединённые Штаты будут говорить обратное: что всё началось из-за России. Им безразлично. Главное — добиться своей цели. А каким путём — их не интересует. Война, кроме Америки, никому не нужна на европейском континенте. История повторяется. В тридцать девятом накачали Германию против России, теперь накачивает Украину. Дели и властвуй!» — написал Георгий М.

Ряд пользователей указывает на то, что весь этот конфликт призван спасти США от экономических и, как следствие, политических проблем.

«Неужели весь мир не понимает, как США нужна война? Это же такой метод обогащения! Во Второй мировой озолотились, вылезли из кризиса и сейчас сидят по уши в долгах, а потому — опять война. Только война вывезет их из болота», — считает Тамара К.

Отдельные комментаторы отмечают, что российским военным, а также руководству Луганской и Донецкой Народных Республик следует держать ухо востро как 16 февраля, так и до и после этой даты.

«России и Донбассу надо быть настороже. Может, Байден брешет, а может, действительно готовится провокация. Необходимо отразить любые попытки втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — пишет Игорь М.

Напомним, 12 февраля газета Politico опубликовала материал со ссылкой на собственные информированные источники, согласно которому президент США Джозеф Байден заявил во время видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину 16 февраля 2022 года.